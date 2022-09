Reprodução/SBT - 24.09.2022 Ciro Gomes criticou pergunta sobre apoio em segundo turno a Lula

O candidato do PDT, Ciro Gomes, negou apoio em um eventual segundo turno ao ex-presidente Lula (PT). A declaração foi dada em debate no SBT neste sábado (24).

Segundo Ciro, Lula é um dos principais responsáveis pela polarização política que se vê no país. O pedetista ainda criticou a falta do ex-presidente no debate.

“Todo mundo que não for Lula é fascista e o outro caracteriza fascismo em Bolsonaro. Aqui [do debate Lula] foge, desrespeitando você, desrespeitando a todos nós”, declarou.

Ciro está na terceira colocação nas pesquisas de intenção de voto com 7% das intenções de voto, segundo o Datafolha. Nos bastidores, o partido já se movimenta para declarar um apoio ao petista no segundo turno.

Ciro ainda foi questionado sobre a possibilidade de sair do partido se a ideia se concretizar. O candidato criticou e não respondeu o questionamento. Ele voltou a pedir uma oportunidade para quebrar a polarização no país.

“Eu estou pedindo a você me dê uma oportunidade de mudar isso. O Brasil não aguenta mais. Esse mesmo candidato que pede o voto útil para ‘matar’ a eleição no primeiro turno, eu quero explicar que o voto útil é o voto da sua consciência, essa é eleição mais importante da história do Brasil desde muito tempo”.