Montagem Lula e Bolsonaro têm empate técnico no Rio

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (15) mostra que o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) lidera a corrida eleitoral no estado do Rio de Janeiro , com 40% das intenções de voto no primeiro turno.

Bolsonaro variou 1 ponto percentual em relação à última pesquisa e segue empatado tecnicamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o segundo favorito entre os fluminenses , com 36% das intenções de voto.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto. Na sequência, está Simone Tebet (MDB), com 5%. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa.



Os indecisos somam 4%. Outros 6% dizem que irão votar “branco”, “nulo” ou que não pretendem votar.

Segundo turno



Em um eventual segundo turno no estado do Rio, o cenário segue um empate técnico. Bolsonaro pontuou 45% contra 44% do ex-presidente. Neste cenário, eleitores indecisos são 2%, enquanto brancos, nulos e os que dizem não pretender votar somam 9%.





Metodologia

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores a partir de 16 anos no Estado do Rio de Janeiro, de 10 a 13 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou menos, com índice de confiança de 95%. Está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com os números RJ-06349/2022 e BR-01798/2022. Custou R$ 113.025,00 pagos pela Genial Investimentos.

