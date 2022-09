Montagem Pesquisa mostrou o desempenho dos candidatos à Presidência

Em mais um dia de campanha, presidenciáveis participam de caminhadas, panfletagens, entrevistas e reuniões. Confira as agendas dos candidatos à Presidência da República nesta terça-feira (6):

Ciro Gomes (PDT): às 10h, participa de encontro com lojistas na Rua das Noivas, no bairro da Luz, em São Paulo (SP). Às 12h30, concede uma entrevista sobre Propostas para a Amazônia. Às 19h30, dá entrevista para a Rede TV. Às 20h45, faz live na Ciro TV.

Constituinte Eymael (DC): faz caminhada no centro empresarial Alphaville, em Barueri (SP), às 16h.

Felipe D’Ávila (Novo): participa, às 8h15, de sabatina do Mais Brasil News. Às 10h15, concede entrevista, ao vivo, para a BM&C New.

Jair Bolsonaro (PL): participa das sabatina na Jovem Pan, em Brasília.

Léo Péricles (UP): às 17h participa de live na internet com Rita Von Hunty.

Lula (PT): participa de reunião de coordenação com os partidos que integram a Coligação Brasil da Esperança, às 10h, no Hotel Grand Mercure do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Pablo Marçal (Pros): não divulgou sua agenda.

Padre Kelmon (PTB): não divulgou sua agenda.

Simone Tebet (MDB): tem compromissos em Brasília. Às 10h, reúne-se com a diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República, na Procuradoria Geral da República. Às 11h15, tem reunião com a Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF). À tarde, tem sabatina com Correio Braziliense e TV Brasília, ao vivo, às 13h10, na sede do Correio Braziliense. Às 15h, reúne-se com os embaixadores dos estados-membros da União Europeia no Brasil, na sede da Delegação da União Europeia no Brasil.

Sofia Manzano (PCB): faz panfletagem e participa de conversa na feira do núcleo bandeirante, em Brasília, às 8h. No Rio Grande do Sul, concede entrevista ao Grupo MPF de Rádios Web, às 18h.

Soraya Thronicke (União): grava programa eleitoral, às 10h, em Brasília. À tarde, tem encontro com representantes da Frente Parlamentar Mista do Biodíesel (FPBio) e recebe propostas do setor, às 16h, no Comitê de Campanha do União Brasil, em São Paulo (SP).

Vera Lucia (PSTU): tem agendas no estado de São Paulo. Às 7h, visita a fábrica ocupada MWL, em Caçapava. Às 9h, conversa com os trabalhadores da Avibrás, em Jacareí. Depois, segue para São José dos Campos, onde participa: às 10h, de um café com aposentados; às 11h30, de caminhada pelo Centro da cidade; e às 15h30, de reunião com sindicalistas e ativistas. Às 18h30, retorna para Jacareí, onde visita a Ocupação Quilombo Coração Valente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.