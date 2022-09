Montagem Lula e Bolsonaro

Uma compilação das pesquisas Ipec concluídas na última semana em todas os estados da federação, mais o Distrito Federal, entre 22 de agosto e 3 de setembro, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência pelo PT, à frente na corrida presidencial em 15 das 27 unidades da federação, já o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), lidera em outros 5 estados, mais o Distrito Federal.

Em outros cinco estados, tendo em vista a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, há empate técnico entre os dois candidatos. A pesquisa Ipec não levou em conta os últimos resultados em Mato Grosso do Sul, considerando que a divulgação da pesquisa foi suspensa, no sabádo (03), por ordem da Justiça.

Veja a divisão por região em que Lula lidera:

Em 9 estados do Nordeste

Em 3 dos 7 estados do Norte

Em 2 dos 4 estados do Sudeste

Em 1 dos 3 estados da região Sul

No Piauí, o candidatoestá à frente de Bolsonaro por 69% a 15%.

Regiões onde Bolsonaro lidera:



Em 3 dos 7 estados do Norte

Em 2 das 4 unidades da federação do Centro-Oeste

Em 1 dos 3 estados da região Sul

O atual mandatário do país e candidato a reeleição segue liderando em Roraima, onde está à frente do ex-presidente por 66% a 16%.



UFs onde Lula vence

Alagoas: Lula 50% x 29% Bolsonaro

Amazonas: Lula 48% x 35% Bolsonaro

Bahia: Lula 61% x 20% Bolsonaro

Ceará: Lula 58% x 19% Bolsonaro

Maranhão: Lula 43% x 31% Bolsonaro

Minas Gerais: Lula 45% x 30% Bolsonaro

Pará: Lula 44% x 35% Bolsonaro

Paraíba: Lula 58% x 24% Bolsonaro

Pernambuco: Lula 60% x 22% Bolsonaro

Piauí: Lula 69% x 15% Bolsonaro

Rio Grande do Norte: Lula 59% x 25% Bolsonaro

Rio Grande do Sul: Lula 42% x 34% Bolsonaro

São Paulo: Lula 40% x 31% Bolsonaro

Sergipe: Lula 54% x 26% Bolsonaro

Tocantins: Lula 46% x 39% Bolsonaro

UFs onde Bolsonaro vence

Acre: Bolsonaro 53% x 30% Lula

Distrito Federal: Bolsonaro 38% x 31% Lula

Mato Grosso: Bolsonaro 49% x 31% Lula

Rondônia: Bolsonaro 54% x 27% Lula

Roraima: Bolsonaro 66% x 16% Lula

Santa Catarina: Bolsonaro 50% x 25% Lula

UFs onde há empate técnico

Amapá: Lula 39% x 39% Bolsonaro

Espírito Santo: Lula 42% x 39% Bolsonaro

Goiás: Bolsonaro 39% x 34% Lula

Paraná: Bolsonaro 41% x 35% Lula

Rio de Janeiro: Lula 39% x 36% Bolsonaro

O empate técnico considera a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos em cada uma dessas pesquisas.

