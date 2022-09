Reprodução Kalil e Lula são aliados

O candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) pode ter papel importante em uma eventual gestão Lula. O ex-presidente, que lidera as pesquisas de intenções de voto para à Presidência da República, vê com bons olhos em ter o ex-prefeito de Belo Horizonte como seu ministro dos Esportes.



Inicialmente, o nome do ex-presidente do Atlético-MG nem estava em pauta, porque a direção do PT tinha muita confiança que ele conseguiria ultrapassar Romeu Zema (Novo) nas pesquisas. Porém, para surpresa dos petistas, aliados do governador mineiro criaram o “Luzema” e feito com que os eleitores, principalmente do interior, estejam propensos a votarem em Lula e no atual chefe do executivo de Minas.

Com Kalil empacado, já se trabalha com a hipótese de, caso o PT retorne ao poder, o ex-prefeito de BH esteja no governo. Na avaliação petista, o Ministério dos Esportes seria um excelente espaço para o mineiro administrar por ter presidido o clube alvinegro mineiro.

Além disso, Kalil também serviria como ponte para aproximar definitivamente Gilberto Kassab de um eventual governo Lula. O ex-presidente deixou claro que quer ter o PSD na sua base governista. Ter Alexandre em sua gestão seria uma grande demonstração de fazer uma aliança.

Porém, tal proposta não foi feita e o assunto acabou nem sendo citado para o candidato ao governo. Na avaliação da cúpula do PT, falar do tema neste momento seria uma grande falta de respeito com ele.

Lula também falou aos seus aliados que ainda acredita na vitória de Kalil. Na opinião dele, os números vão sofrer alterações nas duas últimas semanas, quando a campanha ficará “mais quente”.

No entanto, se o petista vencer e o ex-presidente do Atlético-MG perder, a tendência é que o convite ocorra. Só que o PT também trabalha com outros nomes, como do técnico Vanderlei Luxemburgo e de políticos de carreira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.