Reprodução/TV Bandeirantes O estúdio principal da Band é o palco do primeiro debate entre os candidatos a presidente

O primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República acontece na noite deste domingo (28), na sede da TV Bandeirantes, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo (SP). O evento foi organizado por um pool de veículos de comunicação, incluindo ainda Folha de S.Paulo, Portal UOL e TV Cultura.

A primeira candidata a chegar na sede da emissora paulista foi Soraya Thronicke (União Brasil). O último, às 20h, foi o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato a reeleição. Participam ainda Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Luiz Felipe d’Ávila (Novo).

A presença dos principais candidatos se deu após uma série de indefinições ao longo da semana, que colocaram em dúvida as participações de Lula e Bolsonaro .

Assim que chegou na emissora paulista, a campanha de Ciro Gomes divulgou nas redes sociais que houve mudança no posicionamento dos candidatos. A alteração foi feita para separar Lula e Bolsonaro, que estavam posicionados lado a lado.







O debate é divido em três blocos. Uma das novidades, por esquema de segurança, é que não haverá plateia no estúdio onde estão os candidatos. A mediação é dos jornalistas e apresentadores da Band Adriana Araújo e Eduardo Oinegue nos dois primeiros blocos. Leão Serva (TV Cultura) e Fabíola Cidral (UOL) mediam o terceiro e último bloco.

No primeiro bloco, todos os candidatos têm um minuto e meio para responder perguntas programáticas, com uma pergunta para cada dois presidenciáveis e de acordo com a posição de cada um no estúdio, que foi definida por sorteio: Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes.

A seguir, cada candidato escolhe um adversário para responder uma pergunta. A questão deve ser feita em um minuto e a resposta não poderá ultrapassar quatro minutos. A réplica deve ser feita em um minuto. O sorteio definiu a seguinte ordem: Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Lula e Simone Tebet.

No segundo bloco, os candidatos devem responder em até quatro minutos uma questão feita por jornalistas. Esse tempo pode ser usado para resposta e réplica. Além disso, outro candidato deve comentar a resposta do concorrente em um minuto.

Por fim, no terceiro e último bloco, em confronto direto. Os candidatos têm um minuto para perguntas e réplicas, e quatro para resposta e tréplica. O sorteio definiu a seguinte ordem: Simone Tebet, Soraya Thronicke, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula, Felipe D’Avila.

Depois, os candidatos devem responder em um minuto novas perguntas programáticas em ordem de sorteio com uma pergunta para cada dois candidatos. A ordem de respostas será: Ciro Gomes, Soraya Thronicke, Lula, Simone Tebet, Felipe D’Avila e Jair Bolsonaro.