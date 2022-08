Edilson Rodrigues/Agência Senado O Senador Eduardo Girão (Podemos-CE) criticou a conduta de contra os empresários bolsonaristas.

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) criticou a operação contra empresários bolsonaristas, deflagrada na última terça-feira (23) por determinação de Alexandre de Moraes , ministro do STF. Segundo Girão, há um "exagero daqueles que são contrários ao presidente a ponto de rasgar a Constituição".

"Estamos estudando medidas cabíveis sobre os últimos acontecimentos, mas lembro que, na próxima semana, haverá uma audiência pública na Comissão de Transparência do Senado para ouvir o ministro Moraes sobre o inquérito das Fake News", disse o senador em coletiva.

A busca é motivada por supostas mensagens apoiando um golpe de estado caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) não for reeleito. Entre alvos da operação que ocorreu na última terça-feira (23), estão os empresários Afrânio Barreira Filho, Ivan Wrobel, José Isaac Peres, José Koury, Luciano Hang, Luiz André Tissot, Marco Aurélio Raymundo e Meyer Joseph Nigri.

Ainda de acordo com o senador, outros convidados, como renomados juristas , já confirmaram presença em mais esta tentativa na busca de diálogo pela democracia.



“É a terceira vez que chamamos ministros do STF ao Senado nos últimos dois meses, mas Srs. Moraes, Barroso e Fachin não quiseram conversa. O Brasil precisa de uma verdadeira harmonia e independência entre os Poderes . O Brasil clama por respeito a constituição! Paz & Bem!”, completou.