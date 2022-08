Reproducao: Youtube Jair Bolsonaro no programa Pânico da Jovem Pan





Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, que acredita que o filho 02, o vereador Carlos Bolsonaro, é " visado" para ser preso por fake news. O presidente da República usou a situação para justificar o perdão presidencial concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) em abril deste ano.

"Daqui a pouco prende um filho meu por fake news, como o Carlos é o tempo todo é visado, e agora eu vou falar que não pode ser preso? E o outro lá [Daniel Silveira], que falou besteira, ninguém nega isso aí. Não tem cabimento acontecer essas questões no Brasil", disse Bolsonaro.

O presidente, que concorre à reeleição, afirmou que quando tomou conhecimento da pena aplicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), fez uso do perdão presidencial para não arranjar confusão com a sua "consciência". Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, inicialmente em regime fechado.

No entanto, Bolsonaro indicou que foi avisado por assessores que as atitudes de Silveira poderiam causar atritos com ministros da corte.



Carlos Bolsonaro

Em abril de 2020, um ano e meio depois de Bolsonaro tomar posse, o filho 02 foi identificado pela Polícia Federal como um dos articuladores de um esquema criminoso de fake news. O inquérito sigiloso foi aberto por Dias Tofolli para apurar denúncias de ameaças e calúnias feitas contra membros do STF. Posteriormente, as investigações foram passadas para o ministro Alexandre de Moraes.

Em ato realizado para comemorar a soltura de Silveira, em abril deste ano, Bolsonaro alegou que foi informado "várias vezes" de ameaças de prisão contra o filho.

"O cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais não atinge apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? O Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou para mim informes de ameaça de prisão por fake news", disse à época. "Prender um filho do presidente por fake news. É grave? É. Como é grave prender qualquer um brasileiro. Mais grave ainda é prender um parlamentar.", disse o presidente sem apresentar provas.