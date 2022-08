Reprodução/Jovem Pan - 25.08.2022 Ciro Gomes

O candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) lança, neste sábado (27), uma programação diária de vídeos on-line para tentar compensar o fato de ter apenas 52 segundos disponíveis para propaganda na televisão e rádio. A Ciro TV deve ter a grade disponibilizada na internet e vai apostar em debates, atividades da campanha e apresentações musicais.

O canal estreará às 21h e a previsão da campanha é que ele fique no ar 24 horas por dia. Ciro aposta em um programa comandado por ele junto a mulher, Gisele, que será exibido ao fim da propaganda do presidente. De acordo com a agenda do candidato, outro destaque deve ser o quadro Drible de Mestre, que a cada dia deve ser veiculado de um diferente estado do país.

A Ciro TV também terá um momento em que o pedetista comenta propaganda de adversários que foram ao ar minutos antes da transmissão. Outo quadro, Ciro de Verdade deve trazer as propostas do candidato.

A primeira transmissão deve ocorrer diretamente de um centro comunitário da periferia de São Paulo. A previsão inicial é que 30% dos quadros sejam ao vivo, percentual que deve subir para 50% quando a eleição se aproximar. A expectativa é que o canal continue após a votação.

Estacionado no terceiro lugar, Ciro Gomes busca crescer nas pesquisas. De acordo com a última pesquisa Datafolha, divulgada em 18 de agosto, o pedetista tinha 7% das intenções de voto, contra 47% de Lula e 32% de Jair Bolsonaro.

Lula deve ter 3 minutos e 39 segundos de propaganda em cada bloco, e Bolsonaro acumula 2 minutos e 38 segundos. Com apenas 52 segundos, Ciro tem tempo inferior ao de Simone Tebet (MDB), com 2 minutos e 20 segundos, e Soraya Thronicke (União Brasil), que tem 2 minutos e 10 segundos.

