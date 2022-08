Divulgação Luciano Hang

O empresário Luciano Hang entrou hoje com processo por danos morais contra o jornalista Guilherme Amado e o site Metropoles. De acordo com o escritório de advocacia do empresário bolsonarista, o colunista divulgou "notícia falsa atrelando o empresário a um suposto golpe de estado" no caso dos empresários que foram alvos de operação da Polícia Federal. O pedido de indenização é de R$ 200 mil.

Hang e outros empresários fazem parte de um grupo de WhatsApp que foi alvo de operação da Polícia Federal na terça-feira por trocar supostas mensagens golpistas .

Segundo nota publicada pelo escritório de Hang, "no dia seguinte ao da publicação, em ligação gravada, Luciano Hang telefonou ao jornalista, o qual admitiu o equívoco, em especial que as imagens utilizadas na reportagem conduzem o leitor ao erro. Guilherme também admitiu que em momento algum o empresário defendeu o golpe".

Ainda de acordo com a nota divulgada, "Guilherme Amado e o periódico Metrópoles buscaram utilizar da notoriedade de Hang e esqueceram dos pilares nos quais deve se pautar a atividade de imprensa, que são o dever da veracidade, da pertinência e do cuidado".