O Antagonista O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello

O Ministério Público Eleitoral (MPE) deu parecer favorável ao pedido de registro de candidatura do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que vai ser candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Ele é filiado ao PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. A decisão de autorizar o registro será da Justiça Eleitoral.

A gestão de Pazuello, que é general reformado do Exército, à frente do Ministério da Saúde, durante o governo Bolsonaro, foi contestada pela forma como conduziu o combate à pandemia de Covid-19. O ex-ministro chegou a ser alvo de processo por causa da crise de falta de oxigênio em Manaus, no início de 2021, quando pacientes morreram asfixiados. Ele foi absolvido após mudança na lei de improbidade administrativa, que passou a exigir a comprovação do dolo — quando há a intenção de dano por parte dos gestores.

Segundo MPE, "restou demonstrado o preenchimento das condições de elegibilidade". De acordo com o parecer, também não há "notícia de eventual incidência de quaisquer das hipóteses de inelegibilidade/incompatibilidade previstas no ordenamento jurídico".



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.