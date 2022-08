ig O ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol

Algumas horas após a 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) confirmar, em sessão nesta terça-feira, a condenação que obriga procuradores da Operação Lava-Jato a reembolsar cerca de R$ 2,8 milhões em gastos com diárias e passagens , o ex-procurador Deltan Dallagnol foi ao Twitter rebater acusações feitas pelo senador Renan Calheiros (MDB - AL). Na postagem, publicada antes do início do julgamento, o emedebista critica Dallagnol, que busca se candidatar a deputado federal pelo Podemos, ao chama-lo de "ficha suja" e "inelegível".

A farra das diárias da Lava Jato, comandada por Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot, será julgada. Prejuízo de 2,6 mi. Deltan foi condenado por mim no CNMP e foi sentenciado a me indenizar e também ao @Lulaoficial . É ficha suja, inelegível. — Renan Calheiros (@renancalheiros) August 9, 2022

Em tweet, o ex-procurador afirma ter sido condenado por combater a corrupção, enquanto, segundo ele, "certos políticos saem impunes". Dallagnol criticou a ação de ministros na condenação e disse que pelo fato de a decisão ser recorrível, ele não está inelegível.

Os ministros-políticos-delatados atropelaram 14 manifestações técnicas de 5 instituições que falaram que tudo foi regular e, ainda que fosse irregular, não seria da minha responsabilidade. E não, a condenação não me torna inelegível. Mas a verdade pra velha política não importa. — Deltan Dallagnol (@deltanmd) August 9, 2022

Além de Dallagnol, foram condenados o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, responsável por autorizar a criação da força-tarefa da Lava-Jato de Curitiba e por autorizar os deslocamentos de procuradores de outros estados para atuarem lá e João Vicente Beraldo Romão, então procurador-chefe da Procuradoria da República do Paraná.

