Antonio Augusto/Secom/TSE - 14/06/2022 Ministro do STF Alexandre de Moraes prorrogou por 15 dias o prazo para a PF concluir as investigações sobre atuação de Ivan Rejane Fonte

Nesta sexta-feira (5), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prorrogou por 15 dias o prazo para a Polícia Federal concluir as investigações sobre Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, preso após fazer ameaças a ministros da Corte e políticos de esquerda .

O homem teve prisão preventiva decretada na segunda-feira (1º) por decisão de Moraes, após pedido da PF .

Ao Supremo, a PF disse que ainda aguarda o fim da perícia nos equipamentos de Fonte que foram apreendidos e a análise dos dados para colher mais informações relacionadas aos fatos que estão sendo apurados.

Depois, a PF deve informar o STF se há elementos para indiciar o homem e os indícios de eventuais crimes. Em depoimento à polícia, Fonte ficou calado.

No vídeo que levou à prisão do suspeito , que já foi candidato a vereador em Belo Horizonte (MG) em 2020, ele disse que a direita caçaria ministros do STF, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros políticos de esquerda, como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o candidato a governador do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Disse também para os ministros da Corte saírem do Brasil, porque eles seriam pendurados "de cabeça para baixo".

