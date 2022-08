Caio César/CMRJ Vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ)

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) pediu licença sem remuneração até o dia 30 de setembro, véspera das eleições. O pedido foi publicado no Diário Oficial da Câmara do Rio nesta terça-feira.

Filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador alegou que vai tratar de assuntos particulares. Assim como em 2018, espera-se que Carlos participe ativamente da campanha do pai .

Reprodução Diário Oficial da Câmara do Rio





Recentemente, a Câmara do Rio proibiu a participação dos vereadores nas sessões de forma remota e obrigou a presença em plenário. Carlos Bolsonaro foi contra a medida.

