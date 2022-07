Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 25/02/2019 Alexandre de Moraes prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, o homem que foi preso na sexta-feira da semana passada após fazer ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e políticos de esquerda , como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está detido no presídio Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

No domingo, a defesa pediu a revogação da prisão. Na segunda, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestaram de forma contrária, a favor da prorrogação da prisão.

Segundo a PF, o material que foi apreendido junto ao homem, em Belo Horizonte, ainda está em fase de análise e, por isso, é necessário que o prazo da prisão seja ampliado. O intuito, segundo os investigadores, é "obter elementos informativos que possam ser confrontados com as hipóteses criminais enunciadas".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.