Divulgação Bolsonaro afirma que só vai passar cargo para sucessor "lá na frente"

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira, ter certeza que só vai passar o cargo para um sucessor "bem lá na frente". A declaração foi dada durante a solenidade de brevetação da Brigada de Infantaria Paraquedista, no 26° Batalhão de Infantaria Pára-quedista de Infantaria Paraquedista do Rio de Janeiro, que formou cerca de 800 militares da Marinha e do Exército.

“A pátria espera que cada um cumpra com o seu dever. Tenho certeza que conosco, sempre altivo, e pensando no futuro da mesma (pátria), nós entregaremos lá na frente, mas bem lá na frente, esse país para outro presidente que possa continuar fazendo o trabalho que começamos em 2019”, falou.

Durante o discurso, o presidente afirmou também que os militares paraquedistas são os guardiões da Constituição e sabem o rumo que o país deve tomar.

“Não esqueçamos da história. A Brigada Paraquedista, em momentos difíceis da mesma (a história), sempre se fez presente lutando contra aqueles que queriam roubar a nossa liberdade. Muitos aqui em um passado recente deram sangue e a sua vida pela nossa democracia e pela nossa liberdade. Vocês são, de verdade, os guardiões da nossa Constituição, vocês sabem qual é o rumo que o Brasil deve se dirigir para o bem de todos nós”, disse, ressaltando também que os militares estão prontos para lutar contra o que chamou de obscurantismo.





Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, do ex-ministro da Saúde e pré-candidato a deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), e de parlamentares, como a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), ovacionada pelo público.

Em sua fala, Bolsonaro citou ainda o resultado do último jogo do Flamengo na Libertadores, que venceu o Tolima, time da Colômbia, pelo placar de 7 a 1.

“Depois desse 7 a 1 todos nós desejamos que o Flamengo realmente chegue ao local que ele merece no campeonato sul-americano. Flamenguinhas e paraquedistas juntos rumo à vitória”, brincou o presidente.

