Reprodução Pré-candidatos à Presidência

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como líder na disputa ao Palácio do Planalto entre os eleitores do estado de São Paulo, com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue em segundo, com 30%.

O pré-candidato Ciro Gomes (PDT) mantém o patamar da pesquisa nacional, com 8% de intenções de voto. Simone Tebet (MDB) chega a 3% de votos entre os paulistas.

André Janones (Avante) tem 2%, seguido de Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros) e Felipe d'Avila (Novo) com 1% cada. Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (Democracia Cristã), Luciano Bivar (União Brasil) e General Santos Cruz (Podemos) não pontuaram.

Votos nulos e brancos no estado representam 9%; e 2% não sabem ou não responderam.

O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores de terça a quinta-feira, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.