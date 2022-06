Oprah

Em 2018, a apresentadora chegou a considerar se candidatar à presidência dos Estados Unidos e recebeu o apoio de personalidades como a cantora Lady Gaga. A jornalista, no entanto, desistiu no meio do mesmo ano. Oprah apoiou as campanhas de Barack Obama em 2008 e a de Hillary Clinton em 2016, quando o ex-presidente Donald Trump foi eleito.