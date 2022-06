Reprodução/Twitter 30.6.2022 Bolsonaro em entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson, da Fox News

Durante entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson, da Fox News, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que uma possível vitória da esquerda nas eleições brasileiras de 2022 pode fazer com que os Estados Unidos se tornem um país "isolado no continente".

A declaração de Bolsonaro faz referência não apenas ao ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas eleitorais e é figura representante da esquerda no país, mas também aos últimos acontecimentos políticos na América do Sul, como a vitória de Gustavo Petro na Colômbia, que reforçou a "guinada à esquerda" nas repartições políticas do continente.

O mandatário ainda disse que sua eleição em 2018 foi "quase um milagre". O trecho da conversa com Carlson foi exibido na quarta-feira (29) à noite no canal da TV americana, e publicado pelo jornalista em suas redes sociais na manhã desta quinta (30).

"Se a esquerda voltar ao poder, em minha visão, ela nunca deixará o poder, e esse país seguirá o mesmo caminho da Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia. O Brasil será mais um vagão deste trem", disse o presidente, que concluiu:

"Os perdedores serão a população brasileira e a própria esquerda. Toda a América do Sul será pintada de vermelho, se você me entende, e os EUA se tornarão um país isolado."

Considerado uma das vozes mais proeminentes da televisão e da direita americana, Tucker Carlson está de passagem pelo Brasil.

Nos últimos dias, além de Bolsonaro, entrevistou também o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e o assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Filipe Martins.

A entrevista completa com o presidente será divulgada ainda nesta quinta-feira no programa de Carlson, uma das maiores audiências da Fox News.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.