Reprodução / CNN Brasil - 07.04.2022 Gabriel Monteiro

O vereador do Rio e youtuber Gabriel Monteiro (PL) no Conselho de Ética da Câmara que avalia as acusações que podem levar à cassação do mandato presta depoimento no início da tarde desta quinta-feira. Até as 12h30, o movimento era tranquilo no entorno do Palácio Pedro Ernesto na Cinelândia — havia a expectativa que simpatizantes do parlamentar se concentrasse na Cinelândia, o que ainda não aconteceu. A previsão de início era para as 13h.

O relator do processo, Chico Alencar, deve apresentar seu parecer no dia 1º de agosto, na volta do recesso. As sessões parlamentares se encerram na semana que vem. E no dia 10 do mesmo mês, deve ir a plenário. A representação é pela cassação. Se não tiver quórum, a matéria volta à paula na sessão seguinte. Hoje, o parlamento municipal já deve votar em segunda discussão a Lei de Diretrizes Orçamentárias

Há alguns dias. Gabriel Monteiro postou vídeos nas redes sociais marcando os vereadores do Conselho, pedindo para que a audiência fosse transmitida ao vivo pela internet, o que não é permitido pelos ritos do conselho.

