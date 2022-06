Alan Santos/PR Milton Ribeiro foi ministro da Educação

Três dias antes de ser preso, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pediu oração aos fiéis da igreja onde é pastor por conta de uma ação que responde no Supremo Tribunal Federal (STF) por homofobia. A fala foi feita durante o culto da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração de Santos, em São Paulo, no último domingo.

"Quero também pedir aos irmãos que orem por mim. Semana passada fui informado que tem uma ação contra mim por homofobia, porque eu me neguei a permitir que crianças de 6 a 10 anos fossem expostas a ideologia de gênero. Não é nada para os irmãos se envergonharem de mim, mas eu gostaria muito que os irmãos orassem por mim. Essa semana devo ir para Brasília, então gostaria de contar com as orações dos irmãos", falou o ex-ministro.

Milton Ribeiro foi denunciado ao STF em janeiro deste ano pela Procuradoria-Geral da República. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o pastor afirmou que a homossexualidade não seria normal e atribuiu sua ocorrência a "famílias desajustadas".

