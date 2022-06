Reprodução/Governo de SP O governador Rodrigo Garcia, que tenta subir nas pesquisas eleitorais

A pesquisa Revista Exame/Ideia divulgada nesta quarta-feira (8) traz números que comprovam tendência de crescimento do nome de Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador de SP, na disputa eleitoral pelo estado. O tucano ultrapassou os dois dígitos e aparece tecnicamente empatado em segundo lugar nos dois cenários avaliados.

Em um dos cenários, Rodrigo Garcia alcança 14% e aparece empatado com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 17%. A margem de erro nesta pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Fernando Haddad (PT) tem 31%.

Na outra simulação , com o nome de Márcio França, existe um empate técnico pelo segundo lugar. Fernando Haddad com 27%, enquanto que Tarcísio tem 17%, França 14% e Rodrigo Garcia atingiu os 11%.



A pesquisa também apresenta a rejeição dos candidatos. Os dois primeiros colocados são nomes ligados à polarização nacional entre Lula e Bolsonaro. Em uma pergunta sobre em que o eleitor não votaria de jeito nenhum, Fernando Haddad tem 35% e Tarcísio de Freitas está com 21%.



A pesquisa Revista Exame/Ideia ouviu 1.200 pessoas entre 3 e 8 de junho por telefone. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-08096/2022.