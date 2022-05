Reprodução: Flickr - 11/05/2022 O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. Em entrevista ao SBT veiculada nesta quarta-feira, ele criticou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e afirmou que os integrantes da Corte estão preocupados “com a imagem deles” e não “com a democracia” ou “em respeitar a vontade da população”.

Flávio também defendeu o cumprimento das orientações dadas ao tribunal pelas Forças Armadas.

“Eles estão preocupados com a imagem deles, não estão preocupados com a democracia, não estão preocupados em respeitar a vontade da população. O que vai acontecer eu não sei, mas é óbvio que isso está gerando uma revolta numa parcela considerável da população. Cabe ao TSE resolver isso”, afirmou o senador.

Ao lembrar os questionamentos feitos pelas Forças Armadas ao TSE, Flávio disse que impedir os militares de fiscalizarem o resultado das urnas junto à Corte passa a imagem que “estão querendo esconder alguma coisa”.





“Por que não ampliar esse leque? Por que não coloca as Forças Armadas, a OAB, por exemplo, e qualquer instituição que queira acompanhar em tempo real na mesma mesa do pessoal do TSE. Fica parecendo que estão querendo esconder alguma coisa. É a percepção da maioria da população. A gente está avisando desde antes: não vamos esperar acontecer para depois a gente acusar que teve algum problema”, disse.

O senador insinuou que a Corte estaria evitando tomar novas medidas sobre o sistema eleitoral para não beneficiar seu pai, o presidente Jair Bolsonaro.

“O que eu acho que passa na cabeça de quem está tomando conta do TSE hoje: não vamos dar essa vitória política para o Bolsonaro. Ou então, se nós cedermos ao Bolsonaro ele vai ter uma vantagem política com isso. A gente vai estar desacreditando o sistema eleitoral nas eleições anteriores”, afirmou.

