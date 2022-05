Marcelo Camargo/Agência Brasil - 20/12/2019 Davi Alcolumbre, durante café da manhã com jornalistas em 2019

O senador Davi Alcolumbre teve alta de hospital em São Paulo após passar por uma cirurgia na última sexta-feira (6). O parlamentar precisou realizar o procedimento devido ao diagnóstico de absesso intestinal.

"Com imensa gratidão a Deus, equipe médica, minha família e a todas pessoas que pediram em suas orações e em seus corações por minha plena recuperação, informo que recebi alta médica. Mais uma vez, o meu muito obrigado!", escreveu em publicação.

Alcolumbre foi internado em Brasília e transferido para a capital paulista por recomendação médica. No Hospital Vila Nova Star, foi confirmado o diagnóstico e realizada a cirurgia.

Davi Alcolumbre tem 44 anos e está no mandato desde 2014. O parlamentar presidiu o Senado nos anos de 2019 e 2020. Atualmente é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

