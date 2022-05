Geraldo Magela/Agência Senado Prazo para emissão e regularização do título de eleitor se encerra nesta quarta-feira (4)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) realizaram, entre segunda-feira e o início da tarde desta terça-feira (3), mais de um milhão de atendimentos a pessoas que pretendem regularizar ou emitir o título de eleitor.

Foram 640 mil solicitações realizadas de forma virtual, via Título Net, e 527 mil requerimentos de alistamentos eleitorais (RAEs) nos cartórios, por meio do sistema Elo. No total, 1,167 milhão de atendimentos nas últimas 36 horas.

O aumento no volume de solicitações nos últimos dias antes do fechamento do cadastro de eleitores fez com que a Justiça Eleitoral priorizasse atendimentos realizados pelo Título Net e via sistema Elo.

Por conta disso, serviços como os do aplicativo e-Título, que não impactam a retirada do título ou a regularização do registro do eleitor, estarão fora do ar até o dia 5 de maio.

O Título Net é o sistema que oferece a maior gama de serviços relacionados às eleições. Os usuários podem solicitar a primeira via do título (alistamento), a mudança de domicílio eleitoral, alteração de dados pessoais e local de votação para eleitores com mobilidade reduzida, além da revisão para regularização da inscrição cancelada.

Os eleitores têm até as 23h59 da próxima quarta-feira (4) para solicitarem a emissão, transferência ou regularização do título. O prazo para resposta após análise dos dados é de aproximadamente um mês.

