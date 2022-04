Relembre políticos que Bolsonaro não cumprimentou após serem eleitos

Emmanuel Macron

Após ser reeleito para um segundo mandato na França, na noite desse domingo (24), Jair Bolsonaro (PL) ainda não cumprimentou o presidente francês Emmanuel Macron. Outros pré-candidatos à presidência já parabenizaram Macron pela vitória, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo João Doria. Macron disputou o segundo turno das votações com a candidata da extrema-direita Marine Le Pen, que vinha crescendo nas pesquisas de intenções de votos nas últimas semanas. Com a vitória, o francês de tornou o primeiro presidente reeleito no país em 20 anos.