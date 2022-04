Valter Campanato/Agência Brasil - 22.10.2019 Doria recebeu o apoio de Eduardo leite para a corrida eleitoral deste ano





O ex-governador de São Pualo, João Doria (PSDB), chamou de "um gesto de grandeza por um só Brasil e um só PSDB" a manifestação de Eduardo Leite, que anunciou na tarde desta sexta-feira (22) o seu apoio ao paulista nas eleições presidenciais deste ano .

Em carta, o político gaúcho afirmou que respeitou as prévias apresentadas e decidiu apoiar a candidatura de Doria. No mesmo documento, Leite ressaltou que, se quisesse realmente disputar as eleições de outubro, teria trocado de partido.

O prá-candidato do PSDB respondeu ao gesto do ex-governador do Rio Grande do Sul e, além de exaltar a legenda e a parceria entre os dois, reforçou a necessidade do Brasil enfrentar com cooperação e humildade os seus problemas mais graves.





Leia Também

"O Brasil precisa enfrentar seus mais graves problemas com união, cooperação, humildade e trabalho. O PSDB já mostrou ao Brasil que é capaz de tirar o país de graves crises, como aconteceu com o Plano Real. Somos, Eduardo e eu, do partido da responsabilidade fiscal, da estabilidade econômica e dos programas sociais", ressaltou Doria.

Na sequência, Doria defendeu uma forte candidatura do centro e criticou a polarização política entre direita e esquerda que ele afirmou existir atualmente no país.

"Juntos vamos construir uma candidatura forte do centro democrático, ao lado do MDB, União Brasil e Cidadania por um país mais justo, solidário e pacificado.

É hora de união contra a polarização que nos afoga. O Brasil tem opção e o nome desta opção é esperança. Unidos, venceremos."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.