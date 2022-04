Agência Brasil Luciano Bivar

O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), anunciou nesta terça-feira que o partido irá indicar o nome do deputado Luciano Bivar (PE) como nome do partido para a disputa presidencial. A sigla negocia com o PSDB e com o MDB uma candidatura única, a ser anunciada no dia 18 de maio.

— O nome dele é irrevogável. Só se ele desistir lá na frente é que não teremos o nome dele — afirmou Elmar.

Em comunicado conjunto divulgado na semana passada, os presidentes do União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania informaram que vão anunciar o nome de um "candidato de consenso" ao Palácio do Planalto no dia 18 de maio. Antes, porém, o União Brasil decidiu que apresentaria um candidato para negociar em pé de igualdade com as outras duas siglas.

O PSDB tem o ex-governador de São Paulo João Doria como candidato, enquanto o MDB defende o nome da senadora Simone Tebet (MS).

A ideia dos dirigentes é de que a escolha recaia sobre um desses indicados previamente pelas legendas, levando em consideração faltores que vão além do desempenho nas pesquisas de intenção de votos.

