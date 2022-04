Wilson Dias/Agência Brasil - 17.03.2022 Ricardo Nunes, é aprovado por 12% dos paulistanos, segundo Datafolha

Com menos de um ano no cargo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é aprovado por 12% dos moradores da cidade. O dado é da pesquisa Datafolha publicada neste domingo (10).

Nunes assumiu a prefeitura em maio de 2021, após a morte do então prefeito, Bruno Covas (PSDB), em razão da decorrência de um câncer. Assim como o anterior, o emedebista, então de curta trajetória na política, assumiu a gestão com baixo conhecimento entre os paulistanos.

Onze meses depois, seu governo é avaliado como regular por quase metade da população da capital: 46%. Quase um terço (30%) o considera ruim ou péssimo. E 12% não sabem responder.

Nunes é o prefeito paulistano com a maior taxa de entrevistados que não sabem dizer o que acham de sua gestão, desde o início da série histórica do Datafolha, em 1986. O segundo mais "desconhecido" foi Gilberto Kassab, que assumiu como prefeito pela primeira vez após a renúncia de José Serra, em 2006, contava com 7% da população que não sabia avaliá-lo.

O atual prefeito tem, também, uma das gestões menos aprovadas no período de tempo de 11 meses. Em comparação, o ex-prefeito João Doria, que governou entre 2017 e 2018, quando deixou o cargo para se lançar ao governo do estado, tinha uma taxa de aprovação de 29%.

Fernando Haddad, prefeito entre 2013 e 2016, tinha 11% no período, a menor taxa de todas. Kassab mantinha 39% em seu segundo mandato, e 15% no primeiro. Serra, 41%; Marta Suplicy, 28%; Celso Pitta, 15%; Paulo Maluf, 25%; Luiza Erundina, 20%; e Jânio Quadros, 19%.

A pesquisa foi feita com 840 entrevistas na cidade de São Paulo entre 5 e 6 de abril. A margem de erro é de três pontos, para mais ou para menos.