Nesta quarta-feira (30), durante transmissão ao vivo no Instagram, o empresário Luciano Hang , dono da rede de lojas Havan, anunciou que não será candidato ao Senado pelo estado de Santa Catarina.

"Meu partido é o Brasil. Continuarei trabalhando para mudar o Brasil, mas não serei político. Tenho certeza que as pessoas vão me entender, eu vi muitos comentários [de pessoas] querendo que eu seja senador, mas eu tenho que, realmente, pensar um pouco na minha família e nas 22 mil famílias que dependem de mim", afirmou Hang, que é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) no meio empresarial.

"Se eu fosse pensar em mim e na minha família eu ficaria de boca calada, em cima do muro e atrás do poste. Meu grande legado hoje é ajudar o povo brasileiro", acrescentou.

Desde o ano passado, o empresário vem sendo sondado por partidos para concorrer ao Senado, onde aparecia bem posicionado entre a concorrência, segundo as pesquisas eleitorais.

hang também foi cotado como vice em chapas para o governo do estado com o atual prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), ou com o senador Jorginho Mello (PL).

Em novembro, o empresário chegou a dizer que tinha vontade de se candidatar devido aos "candidatos ruins" disponíveis, mas que decidiria seu futuro político até abril.

Na ocasião, afirmou até que poderia apoiar o ex-ministro Sergio Moro nas eleições deste ano por ele ter feito um "grande trabalho no Brasil", em referência à Operação Lava Jato .

