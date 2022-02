Alan Santos/PR - 11.09.2020 Jair Bolsonaro acompanhado do Ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas

O Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), viaja na próxima quinta-feira (24) para São José do Rio Preto, no interior paulista. De olho nas eleições de outubro, o chefe do executivo vai inaugurar a obra de reformulação da BR-153 (rodovia Transbrasiliana), que corta a cidade.

O trecho que será visitado pelo presidente tem pouco mais de 17 quilômetros de extensão, do km 54 ao km 72, e as obras tiveram início há oito anos, ainda na gestão Dilma Rousseff (PT). Compõe o projeto viadutos e passarelas, integrantes de um pacote de investimento de quase R$ 300 milhões.

A inauguração, em pleno reduto do governador João Doria (PSDB), é um pretexto para promover a candidatura do ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo.

O representante do bolsonarismo tem uma disputa complicada pela frente. Entre os principais adversários do ministro estão o vice-governador paulista, Rodrigo Garcia (PSDB), o ex-ministro Fernando Haddad (PT), Guilherme Boulos (PSOL) e o ex-governador Márcio França (PSB).