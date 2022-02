Reprodução Gilson Machado e Rogério Marinho

Durante live nesta quinta-feira (10), o presidente Bolsonaro confirmou os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Gilson Machado, do Turismo, como pré-candidatos ao Senado. Ele serão lançados pelo Rio Grande do Norte e Pernambuco, respectivamente.

"Somos, hoje, pré-candidatos ao Senado da República. Se tudo der certo, a nossa ideia é manter essa postura e sermos pré-candidatos no nosso estado a senador [...] (Gilson Machado) também vai se desincompatibilizar. Deve ser candidato ao Senado pelo estado de Pernambuc", anunciou Marinho ao lado do presidente.

No início do mês, Bolsonaro afirmou que ao menos 11 ministros devem deixar o ministério para concorrer às eleições neste ano. "Dia 31 de março, grande dia, 11 saem e 11 entram. Da minha parte, vocês só vão saber via Diário Oficial da União", disse.