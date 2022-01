Reprodução Internautas aprovam carta de Barra Torres a Bolsonaro, afirma pesquisa

Uma pesquisa realizada pela agência de dados .MAP revelou que 74% dos usuários das redes sociais aprovaram a manifestação do diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres, contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).



Na ocasião, o mandatário insinuou que a agência teria interesses escusos com a aprovação da vacinação de crianças de 05 a 11 anos de idade contra a Covid-19.

A pesquisa também revelou que a confiança dos internautas em relação aos imunizantes entre perfis de esquerda, dieita e 'não militantes', chegou em um índice de aprovação de 73%. Foi o tema mais debatido nos primeiros dez dias do ano.





Em contrapartida, apenas 16% dos usuários que se manifestaram sobre o assunto não concordaram com o comandante da Anvisa e apoiaram o presidente Jair Bolsonaro. O levantamento realizado, segundo a jornalista Mônica Bergamo, considerou os dados de 1,4 milhão de publicações no Twitter e perfis abertos no Facebook.