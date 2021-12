Reprodução/O Globo Lula e Bolsonaro

Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (20), 43% dos evangélicos consideram Lula o melhor presidente que o Brasil já teve. A pesquisa, realizada entre 13 e 16 de dezembro, mostrou que apenas 19% do grupo escolheu Jair Bolsonaro.

Em uma lista entre Fernando Henrique Cardoso, Getúlio Vargas, Dilma Rousseff, Juscelino Kubitschek e outros, Lula consolida 51% dos brasileiros de todas as religiões que o consideram o ápice do presidencialismo nacional.

Ainda que os evangélicos sejam menos simpáticos a Lula, a porcentagem atribuída a Bolsonaro coloca em questão a ideia de que grande parte deste grupo é fiel ao atual ocupante do Planalto.

Para 35% dos envangélicos, Bolsonaro é o pior presidente que já ocupou o cargo no Brasil; 25% consideram Lula. Em um empate técnico no segundo turno das próximas eleições, 46% votariam no ex-presidente, enquanto 44% optariam pela reeleição de Bolsonaro.

53% dos entrevistados gerais avaliaram a gestão do atual presidente como ruim ou péssima, e 39% dos fiéis estão de acordo com a avaliação. Em setembro, na última pesquisa feita sobre esse aspecto, 41% rejeitava o governo.

Mais de três mil pessoas maiores de 16 anos foram consultadas para pesquisa. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos no público geral. Para os fiéis, a margem sobe para três pontos.