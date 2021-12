Reprodução Moro propõe Corte Nacional Anticorrupção no Brasil

O pré-candidato à Presidência, Sergio Moro (Podemos) declarou que uma de suas propostas - caso seja eleito nas eleições do próximo ano - será a criação de uma Corte Nacional Anticorrupção. Segundo o ex-juiz, é preciso "pensar um pouco fora da caixinha" para otimizar o combate do Judiziário contra os "poderosos".

"Temos que pensar formas para aprimorar o combate à corrupção, inclusive nas cortes de Justiça. Por isso, no nosso projeto, que estamos apresentando, propomos a criação de uma corte nacional anticorrupção", afirmou o ex-ministro de Justiça e Segurança Nacional do governo Bolsonaro.

Questionado sobre os custos de um novo tribunal no orçamento público, Moro ressaltou que "a ideia é utilizar as estruturas já existentes e atrair para a corte nacional anticorrupção os melhores servidores e os melhores magistrados do Judiciário, por meio de um processo seletivo que leve em conta, com procedimentos de devida diligência, não só a integridade dessas pessoas, mas também o comprometimento com o combate à corrupção, sem aumentar custos orçamentários".





Moro também afirmou - em entrevista ao Correio Braziliense - que o Judiciário brasileiro "não é eficiente" e "é muito custoso". "A gente fala muito de corrupção. E, realmente, fora do período da Lava-Jato, e com outras raras exceções, como no caso do mensalão, a Justiça não tem funcionado contra os poderosos".