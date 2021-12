Jefferson Rudy/ Agência Senado André Mendonça em coletiva de imprensa após aprovação no Senado





O deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), apoiador do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, disse que a pergunta sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi a que o ex-advogado-geral da União mais se preparou para responder. Mendonça foi questionado sobre o assunto pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES) durante sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (1º).



"Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil de pessoas do mesmo sexo", respondeu Mendonça. Mas Cavalcante pondera que a interpretação na imprensa foi equivocada .



"O que ele falou é que ele defende garantias e direitos constitucionais. Na Constituição não consta garantia nenhuma de direitos civis de pessoas do mesmo sexo. O que a Constituição garante é de homem e mulher", ressaltou o deputado. Na avaliação dele, a resposta de Mendonça foi tecnicamente perfeita por agradar senadores progressistas e evangélicos conservadores.

Leia Também



"Existe uma decisão do STF [sobre casamento de pessoas do mesmo sexo]. Na Constituição só existe um apelo, casamento homem e mulher. Não existe casamento do mesmo sexo no texto constitucional", acrescentou.







O novo ministro foi aprovado na CCJ por 18 votos a 9. Em seguida, o plenário do Senado votou e aprovou a indicação do presidente Jair Bolsonaro (PL) por 47 a 32 votos.