Reprodução Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Nesta terça-feira (30), às 10h, o PL realiza uma festa de recepção ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no auditório do Complexo Brasil 21, em Brasília. Após negociações, a legenda confirmou a filiação do mandatário no último dia 23.

A ideia inicial, de acordo com correligionários, era organizar o evento no dia 22, pois remete o número da sigla nas urnas. Desentendimentos entre Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto , porém, adiaram os planos. Como em dezembro a data ficaria muito próxima ao Natal, foi decidido fazer a cerimônia neste mês, no feriado do Dia do Evangélico — recesso válido apenas no Distrito Federal.

Detalhes do evento são mantidos em sigilo, mas alguns representantes do partido dizem que a festa terá temática religiosa, conforme apuração do UOL .

Grupos de evangélicos de igrejas de Brasília teriam sido convidados a participar da cerimônia de filiação, segundo o portal. Esse intermédio teria sido feito por interlocutores da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que participa de movimentos sociais de cunho religioso. Pastores e bispos devem participar da comemoração.