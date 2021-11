Reprodução/Instagram Deputada Alê Silva se torna a 'madrinha do Grau' na Câmara Federal

A deputada federal mineira Alê Silva (PSL) se tornou defensora da prática do 'grau' por pilotos de moto na Câmara Federal. Em um discurso realizado na Câmara dos Deputados na última terça-feira (23), a parlamentar apoiou a desassociação do esporte com a criminalização.

Recentemente, o “grau”, que consiste em empinar a moto, foi homologado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). Apelidada de 'madrinha do Grau', Alê Silva compartilhou em suas redes sociais neste domingo (28) um registro do encontro com praticantes da modalidade em Lagoa Santa, Minas Gerais.





O que é o 'grau'

O Grau, também conhecido como “wheeling”, é uma prática de malabarismo com motocicleta ou bicicleta, deixando a roda dianteira no alto enquanto se equilibra na traseira.





Iniciado na década de 1970 nos Estados Unidos, a modalidade teve os seus primeiros praticantes no Brasil somente na década de 1990. A realização dessas manobras em vias públicas caracteriza uma infração gravíssima segundo artigo 244 do código de trânsito brasileiro, prevendo sete pontos na carteira de habilitação. Quando praticado em local adequado, se torna um esporte, o wheeling.