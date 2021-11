MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Durante a pandemia do coronavírus, Jair Bolsonaro e João Dória encerraram a aliança e se tornaram opositores

O Ipespe divulgou, nesta sexta-feira (26), a Pesquisa XP/Ipespe, que busca levantar dados sobre a percepção popular acerca do cenário político atual e suas possíveis mudanças, nas eleições de 2022.

Ela mostra que o tucano João Doria abriu sete pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro na simulação para o segundo turno da corrida eleitoral de 2022. O governador de São Paulo chegou a 42 pontos, contra 35 de Bolsonaro.

Ipespe Num hipotético segundo turno, João Dória estaria na frente de Jair Bolsonaro

Em abril, João Doria tinha 30% e desde então começou a subir. Ultrapassou o presidente em agosto, quando chegou a 37 pontos. Já Bolsonaro só vem despencando. Em maio teve 40 pontos e agora aparece com 35%.

Segundo a pesquisa da Ipespe, o único cenário que não demonstra uma ameaça grande à reeleição de Jair Bolsonaro é contra Eduardo Leite. O desempenho do governador gaúcho foi muito mais tímido se comparado aos demais: empate com Bolsonaro, com 35% para cada.

A pesquisa, aliás, não foi nada positiva para Leite neste momento de prévias tucanas. Ele tinha 37% na pesquisa anterior, publicada em outubro. Já o presidente conseguiu se recuperar, saindo de 33% em setembro, 34% em outubro e agora aparece com 35%, empatado com Leite.

Além dos índices de comparação entre candidatos, o relatório mostrou também que 56% dos entrevistados querem que o próximo chefe do Poder Executivo mude totalmente a forma como o Brasil está sendo administrado, enquanto 11% desejam a continuidade do modelo atual de governo.



A Pesquisa XP/Ipespe foi realizada de 22 a 24 de novembro e ouviu 1 mil entrevistados. A margem de erro é de 3,2% para mais ou para menos.