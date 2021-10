Ailma Teixeira/ iG Blogs usam canais no Youtube para disseminar fake news





Um relatório enviado pelo Google ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que o valor repassado pela empresa aos canais bolsonaristas alvos da ordem de desmonetização chegou a marca de US$ 3 milhões. A soma leva em conta as transferências feitas desde 2019 por meio das visualizações que as páginas tiveram no Youtube .







Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o documento foi enviado para a investigação de fake news e ataque às urnas conduzida pelo TSE. Desde que o ministro à frente do caso, Luís Felipe Salomão, determinou o bloqueio de repasses a esses canais, o tribunal já juntou R$ 500 mil em uma conta judicial.