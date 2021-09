Reprodução/TV Globo Jean Wyllys





O ex-deputado federal Jean Wyllys afirmou, na noite desta quinta-feira (2), que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é "seguramente misógino, sexista e machista, e tem doentia fixação no coito anal e inveja do gozo da homossexualidade". A declaração foi feita no Twitter, em um post direcionado ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

O comentário foi motivado por um vídeo em que Maia diz achar que Bolsonaro é "gay". A fala do parlamentar licenciado foi dada em uma entrevista ao podcast Derrete Cast.





“Eu tenho uma grande dúvida [se o Bolsonaro é gay]. Eu acho que é. Não tem nenhum problema. Como ele tem a formação militar, que é muito reacionária, muito atrasada neste aspecto da orientação sexual, ele prefere dizer que é machão”, afirmou Maia.





Jean Wyllys, então, marcou o ex-presidente da Câmara dos Deputados e escreveu: "Querido @RodrigoMaia, deixe-me te explicar uma coisa: o genocida é seguramente misógino, sexista e machista, e tem doentia fixação no coito anal e inveja do gozo da homossexualidade. Tudo isto faz dele um homofóbico, não um gay. Gay sou: ser gay tem a ver com o orgulho de ser!". Logo depois, Maia respondeu de forma sucinta: "Jean, você pode ter razão".

