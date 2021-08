Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a negar nesta segunda-feira qualquer tipo de tentativa de ruptura institucional. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que conspira apenas pelo cumprimento da Constituição.

Na última sexta-feira, o presidente protocolou no Senado um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Bolsonaro prometeu também protocolar outro pedido nas próximas semanas, dessa vez contra Luis Roberto Barroso.

"Estou conspirando sim e muito para que todos cumpram a nossa Constituição. Essa é a minha conspiração: cumpram a Constituição", afirmou o presidente aos apoiadores.

Nas últimas semanas, a relação entre os poderes voltou a piorar em razão dos ataques do presidente Jair Bolsonaro contra ministros do Supremo. A relação conflituosa vem desde a polêmica sobre a adoção ou não do voto impresso, derrotada na Câmara dos Deputados, e continuou após a deflagração de operações da Polícia Federal contra o cantor Sérgio Reis, aliado do presidente Jair Bolsonaro, e o ex-deputado federal Roberto Jefferson, condenado no escândalo do Mensalão e também aliado de Bolsonaro.

Você viu?

Durante a manhã, em entrevista a uma rádio do Vale do Ribeira, Bolsonaro voltou a criticar decisões do STF. O presidente disse que não pode aceitar passivamente prisões como as do jornalista Oswaldo Eustáquio, do deputado federal Daniel Silveira e do ex-deputado Roberto Jefferson.



"Foi preso há pouco tempo um deputado federal e continua preso até hoje, em prisão domiciliar. A mesma coisa um jornalista, ele é jornalista, é blogueiro, também continua em prisão domiciliar até hoje. Temos agora um presidente de partido. A gente não pode aceitar passivamente isso, dizendo: "ah, não é comigo". Vai bater na tua porta", afirmou Bolsonaro, em entrevista à Rádio Regional FM 91, de Registro (SP).