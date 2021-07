Foto: Anderson Riedel/PR General da ativa e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello

As investigações da CPI da Covid descobriram que a World Brands, empresa intermediária com quem o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negociou a compra de 30 milhões de doses de Coronavac pelo triplo do valor , é uma empresa que têm um cadastro de atividades para importação de diversos produtos, dentre eles, objetos eróticos. A empresa de Santa Catarina nunca importou vacinas.

A World Brands está apta a importar uma lista de 76 categorias de produtos, com centenas de artigos — embora não necessariamente importe todos eles.

A lista vai de "itens de sex-shop" a parafusos e lubrificantes de veículos, ornamentações de Natal, artigos funerários, bijuterias, calçados, óculos, shampoo, brinquedos, jogos eletrônicos, instrumentos musicais, alfinetes, tecidos, móveis, alimentos, material de construção e equipamentos de informática, entre outros.

- Com informações do colunista Lauro Jardim, de O Globo.