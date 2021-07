Reprodução / CNN Brasil Bolsonaro deixou o hospital neste domingo (18)





































O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu alta na manhã de hoje e deixou o Hospital Vila Nova Star pouco antes das 10h deste domingo (18). O mandatário estava internado desde a última quarta-feira (14) devido a uma obstrução intestinal.

Na saída do hospital, o chefe do Executivo conversou com a imprensa e não usava máscara de proteção contra a Covid-19. Bolsonaro voltou a defender a implementação do voto impresso nas eleições de 2022, criticou o lockdown imposto pelos governadores para conter o avanço da Covid-19 e falou sobre as suspeitas de corrupção em seu governo.

Em relação ao vídeo divulgado pela Folha de S. Paulo que mostra o ex-ministro Eduardo Pazuello negociando vacinas com intermediários , Bolsonaro disse confiar no trabalho de Pazuello e afirmou que "se fosse propina, ele não gravaria um vídeo".

De acordo com apuração da CNN Brasil , o presidente deve voltar a Brasília ainda hoje pelo Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo .

Nesse sábado (17), o médico-cirurgião Antônio Macedo, que acompanha Bolsonaro desde o atentado à facada em 2018, disse que o presidente havia apresentado melhora no quadro e já não apresentava mais uma obstrução intestinal .

Bolsonaro foi internado na madrugada de quarta em Brasília , após sentir fortes dores abdominais. No mesmo dia, foi transferido para a capital paulista para realizar exames e avaliar a necessidade de uma cirurgia.