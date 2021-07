Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Omar Aziz

Previsto para a próxima quarta-feira (14), o depoimento de Amilton Gomes de Paula à CPI da Covid foi adiado, pois o reverendo apresentou um atestado médico alegando uma crise renal . No entanto, o presidente da Comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM) solicitou uma perícia técnica no documento que é de 15 dias, a contar de 9 de julho.

Amilton foi convocado após ter sido autorizado pelo Ministério da Saúde a negociar a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca com a Davati Medical Supply.

Conforme noticiado pelo Metrópoles, apesar da justificativa citada formalmente, membros do colegiado lembram que, quando ligaram para convocá-lo, o reverendo deu outra explicação para a ausência. Na ocasião, ele afirmou que não poderia comparecer porque seu advogado estaria viajando na data.

A possibilidade de remarcar outro depoimento para quarta-feira é avaliada pelo comando da CPI, no entanto, a remarcação depende do resultado da perícia no atestado.

O cronograma desta semana prevê os depoimentos de: Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, empresa parceira do laboratório indiano Bharat Biotech, na terça-feira; Marcelo Blanco, ex-diretor substituto do DLOG do Ministério da Saúde , na quinta-feira; e Cristiano Carvalho, representante no Brasil da empresa Davati, na sexta-feira.