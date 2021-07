Divulgação/Palácio do Planalto/Marcos Corrêa/PR Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Os grupos Movimento Brasil Livre (MBL) e Movimento Vem Pra Rua decidiram organizar um ato conjunto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A data do evento será divulgada em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (8), na Câmara dos Deputados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo .

Em 2015, os grupos lideraram manifestações que pediam o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).

"Ficou claro que não tem como unificar com a esquerda. Veja o que houve com os manifestantes do PSDB? Queremos fazer manifestações contra o Bolsonaro, mas sem levantar a bandeira do Lula", disse o coordenador nacional do MBL , Renato Battista, ao Estadão . Nos protestos contra Bolsonaro do último sábado (3), manifestantes do PSDB foram agredidos por integrantes do PCO na Avenida Paulista, em São Paulo .

Na última quarta-feira (30), partidos políticos de esquerda, centro e direita, além de entidades da sociedade civil protocolaram um superpedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara dos Deputados . No entanto, eles não chegaram em um consenso para unificar as estratégias de mobilizações

O deputado federal e um dos líderes do MBL, Kim Kataguiri (DEM-SP), disse que o objetivo é atrair ex-eleitores de Bolsonaro . "Para derrubar Bolsonaro, precisamos falar com o eleitorado dele que foi traído. O governo hoje se sustenta apenas por uma articulação frágil com o Centrão. Enquanto governo, é uma tragédia em todos os aspectos".

"A CPI vem trazendo à tona a negligência, a corrupção e outros crimes de Bolsonaro e não há por que esperar mais para pedir seu impeachment. Só superaremos a pandemia e a crise econômica com Bolsonaro fora do governo", acrescentou.