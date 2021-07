Reprodução/Twitter Fora Bolsonaro no Rio de Janeiro é marcado por muitas cores, bandeiras do Brasil e do orgulho LGBTQIAP+

Milhares de manifestantes voltaram às ruas na manhã deste sábado (3) para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e cobrar celeridade na vacinação contra Covid-19. Os atos transcorrem em meio a um desgaste sofrido pelo governo diante de denúncias de corrupção e propina em negociações para compra de vacinas.

No Rio de Janeiro, o ato acontece na Avenida Presidente Vargas, no Centro da cidade. Entre cartazes contra o presidente, destacaram-se também bandeiras do Brasil e do movimento LGBTQIAP+ . O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da minoria na Câmara, foi à manifestação vestindo uma camisa com as cores do Brasil. É o primeiro protesto do qual o parlamentar participa.

"As cores do Brasil não pertencem a nenhum ditador. Pertencem ao povo brasileiro. Bolsonaro fez as cores da bandeira serem a da divisão e do ódio. Qualquer um que defenda a democracia tem o direito de usar a bandeira", afirmou Freixo.

Hoje nosso encontro é p/ libertar o Rio e o Brasil das milícias, da corrupção e do extermínio. Vamos lutar para que as cores do nosso país representem a união em defesa da vida, dos direitos do nosso povo e da democracia. O Brasil é muito maior do que Bolsonaro! #3JForaBolsonaro pic.twitter.com/J3uKa6pmS1 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 3, 2021

A bandeira brasileira e as cores verde e amarelo eram marcas das manifestações a favor de Bolsonaro mesmo antes de sua eleição, em 2018. Agora, nos protestos contrários ao presidente, o uso dos símbolos seria uma forma de fazer acenos a movimentos do centro e da direita que hoje se posicionam contra o bolsonarismo e a favor do impeachment.

Devido à pandemia, alguns manifestantes distribuíram álcool em gel e máscara para os demais presentes no ato.

Até a noite desta sexta, estavam previstos 361 atos em 315 municípios de todos os estados brasileiros e em 15 países na América e na Europa, segundo os organizadores . Também está programado um tuitaço contra o presidente da República.

Você viu?

É o Recife nas ruas contra o genocida e gritando Fora Bolsonaro #3JForaBolsonaro #3JPovonasRuas pic.twitter.com/mVvHawARtx — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 3, 2021

No Recife, onde o último protesto foi marcado pela truculência da polícia, o grupo de manifestantes saiu em caminhada da Praça do Derby e foi até a Ponte Duarte Coelho. Houve pontos de aglomeração, apesar da busca pelo respeito ao distanciamento. A grande maioria usava máscaras de proteção, e a cor vermelha seguiu chamando a atenção e sendo maioria, apesar da maior presença de bandeiras do Brasil.

Atos têm adesão maior de setores fora da esquerda

Os protestos, convocados por entidades e movimentos sociais, contam com o respaldo de partidos políticos e centrais sindicais. Além da oposição , alas do centro e da direita que hesitavam em aderir aos atos também endossam as manifestações. Siglas como PSDB e PSL planejam a participação, mas sem fortalecer uma eventual candidatura de Lula nas próximas eleições.

Inicialmente previstas apenas para o próximo dia 24, as manifestações foram antecipadas após crise desencadeada no governo frente as suspeitas sobre a compra da vacina indiana Covaxin e a acusação de pedido de propina para aquisição de doses da AstraZeneca. Os protestos foram organizados às pressas e ocorrem exatas duas semanas depois dos últimos atos contra Bolsonaro, em 19 de junho.

Dezenas de representantes de movimentos e partidos políticos apresentaram na última quarta-feira um 'superpedido' de impeachment contra Bolsonaro. O documento que contou com 45 signatários unificou os argumentos expostos em outros 123 pedidos já submetidos à Câmara. Um dos apontamentos mais recentes é o de que o presidente teria cometido prevaricação nas suspeitas de corrupção no contrato de compra da Covaxin.

Para a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), a manifestação é uma forma de pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a dar prosseguimento a abertura do processo de impeachment, além de respaldar as investigações da CPI.

"A manifestação vai respaldar o pedido de impeachment. É evidente que existe um vontade de uma maioria pela saída de Bolsonaro. Porém, há uma dureza por parte da presidência da Casa. Sem esse povo na rua, é impossível ajudar a CPI a investigar o governo e ajudar que o Parlamento a abrir o processo de impeachment", disse a parlamentar, que também participa do ato.