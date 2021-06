Reprodução/redes sociais Presidente Jair Bolsonaro tira máscara de criança para tira foto em evento no RN

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abaixou a máscara de uma criança que foi colocada em seu colo para uma fotografia nesta quinta-feira (24), em visita ao Rio Grande do Norte.

Ele pegou o garoto para tirar a foto em meio a uma aglomeração de pessoas e o passou por cima de uma grade de proteção. O vídeo circula nas redes sociais.

Mais cedo, o presidente já havia se envolvido em outra polêmica a respeito do uso de máscaras. Durante um evento em Jucurutu, Bolsonaro pediu para que uma criança de 10 anos tirasse a máscara.

No Rio Grande do Norte, o uso de máscara de proteção contra a pandemia do novo coronavírus, é obrigatório, conforme estabelecido em decreto estadual.