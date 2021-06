O Antagonista Bolsonaro, Tarcísio e Paulo Guedes; Ministro da Infraestrutura é um dos que devem deixar o governo para tentar se eleger como governador

Dos 23 ministros que atualmente integram o governo de Jair Bolsonaro (sem partido), 11 podem sair antes do final do mandato para disputar as eleições de seus estados em 2022.

Diante da iminente debandada, o Planalto já começa a apurar nomes que possam substituir os que provavelmente deixarão os ministérios. Segundo apuração do jornalista Caio Junqueira , da CNN Brasil, o governo estuda pedir que tais ministros deixem seus cargos em janeiro para que os cargos sejam realocados.

Os 11 ministros que devem tentar eleição como governador são:

Damares Silva (indefinido)

Flavia Arruda (DF)

Gilson Machado (PE)

Fabio Faria (RN)

João Roma (BA)

Marcos Pontes (SP)

Onyx Lorenzoni (RS)

Ricardo Salles (SP)

Rogério Marinho (RN)

Tarcísio Freitas (SP)

Tereza Cristina (MS)

Segundo a reportagem, Anderson Torres (DF) e Marcelo Queiroga (PB) também podem pintar como candidatos aos governos do DF e PB, respectivamente.