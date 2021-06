Agência Brasil Senador Humberto Costa (PT-PE)

A sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid desta terça-feira, 15, começou com o senador Humberto Costa (PT-PE) informando que vai apresentar um pedido de informação à Azul Linhas Aéreas. Ele quer explicações sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sem máscara em voo da empresa na semana passada.



O presidente usava máscara de proteção contra a Covid, mas, ao cumprimentar a tripulação, ele retirou o equipamento. A presença dele no voo causou confusão no voo entre apoiadores e opositores do governo.



Humberto Costa disse que quer informações da empresa Azul e que, dependendo da resposta, também pode acionar Anvisa e Anac sobre o caso. Antes de encerrar a declaração, Costa lembrou a motociata em São Paulo, no último sábado, 12, e acusou Bolsonaro de não trabalhar, por estar fazendo tantos atos de campanha.